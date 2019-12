Mon repas de fête : Les bons plans culinaires de Christian Ithurriague du "fin gourmet" à Pau

Pau, France

Christian Ithurriague du restaurant "Au fin gourmet" à Pau nous présente les produits stars des fêtes. Copier

"Au fin gourmet" et "Anaïak", sont deux établissements situés sur l'avenue Gaston Lacoste , face à la gare à Pau. Les deux établissements appartenant à la famille Ithurriague sont aujourd'hui des lieux de gastronomie reconnus. Dans les deux établissements, précision, excellence et produits locaux sont à l'honneur. Chaque jour dans chacune des deux adresses, les menus sont composés avec les arrivages du jour des différents marchés du département pour garantir une fraîcheur et une qualité dans chacune des assiettes. Les vins, les fromages, les légumes, les viandes, tous les produits proviennent d'exploitation ou d'élevage locaux.

Quelques idées pour les fêtes

Au menu du restaurant de Christian Ithurriague, vous pourrez retrouver des chapons de Pierre Duplantier ou de l'agneau des Pyrénées. "Une viande juste rôtie est le tour est joué". Pour Christian Ithurriague, la viande est déjà un produit noble, il ne faut pas vouloir la sublimer avec trop de produits. Que ce soit pour du chapon ou pour de l'agneau, Christian Ithurriague propose un accompagnement avec quelques herbes, des champignons et un gratin de pomme de terre. Une recette simple, mais tout aussi goûteuse.