Dans les Landes France Bleu Gascogne 100% solidaire recense pour vous les producteurs, artisans des métiers de bouche et restaurateurs à votre service dans le secteur de Mont De Marsan et ses alentours pendant cette période de confinement.

Mont de Marsan et ses alentours: où vous approvisionner en circuit court pendant le confinement

En période de confinement pour lutter contre le coronavirus, France Bleu Gascogne 100% solidaire recense dans les Landes, et en l’occurrence ici dans le secteur de Mont de Marsan et ses alentours, les producteurs mais aussi les artisans (boulangers, bouchers, charcutiers, ...) et restaurateurs qui sont à votre disposition, qui livrent près de chez vous ou organisent des drives.

Des maraîchers, aux éleveurs en passant par les apiculteurs

Le Rucher de Claron à Bougue a mis en place un drive à la miellerie au 1153 route de Laglorieuse, ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi. Avec également un système de livraison du lundi au vendredi sur un rayon de 50 km autour de Mont de Marsan. Pour davantage d'informations 06.78.22.42.05 ou sur rucherdeclaron@gmail.com.

La Ferme de Burté chez Mélanie Martin agricultrice en bio vous accueille le jeudi de 15h à 19h et vendredi de 10h à 12h30.

la Ferme des 9 Fontaines à Bostens est ouverte tous les jours dès 17h30 pour acheter votre fromage de chèvre.

Le magasin de producteur O Champs à Villeneuve de Marsan est ouvert du mercredi au samedi et songe à la mise en place d'un drive pour ses clients. Vous y trouverez les produits des producteur du coin et même les chocolats de pâques.

Le magasin le Goût des Saisons de Mont de Marsan est lui aussi ouvert et vous propose même le poulet rôti le vendredi et samedi.

Retrouvez également sur la page Facebook Marsan Citoyen les producteurs présents sur le drive "du marché" de la place Saint-Roch de Mont De Marsan et une foule d'information sur les producteurs près de chez vous qui prennent vos commandes et sont susceptibles de vous livrer. Quelques exemple ci-dessous:

A Mont de Marsan les restaurateurs s'adaptent à la situation

Nadia la gérante du restaurant Ô BOC’halles situé à 3 place Charles de Gaulle à Mont de Marsan (en face des Halles) propose ses plats à emporter ou livrés via Uber Eats les midis et soirs 7/7j entre 11h et 14h et 18h et 22h. 07.87.68.75.20 pour vos commandes.

La pizzeria Pizza Maria ouvre les soirs uniquement pour vous régaler de pizzas à emporter faites par Fabien le chef.

La Dînette à Roulettes d'Elodie et Jean Vignier pâtisserie ambulante et traiteur fait savoir qu'elle est présente au drive du marché place Saint Rock de Mont De Marsan.

Dans les Landes les bouchers mais également les boulangers se mettent à livrer. Retrouver aussi ici la liste des marchés autorisés dans les Landes.