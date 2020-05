Montardon : A la cueillette de l'Aragnon c'est la pleine saison des fraises

La cueillette de l’Aragnon vous accueille à nouveau pour ramasser vos légumes et vos fruits à Montardon. Ça tombe bien puisque c’est la pleine saison des fraises. Vous pouvez venir les ramasser sur place. L’accès à la cueillette est possible à condition de respecter strictement les gestes barrières

Paniers de fruits et légumes de la cueillette de l'Aragnon à Montardon

Vous les aimez comment les fraises ? Nature avec du sucre ou avec un peu de chantilly dessus. Moi j’aime bien les faire en glace. Comme je n’ai pas de sorbetière, j’écrase tout simplement les fraises avec de la crème fraîche épaisse et du sucre et ensuite je les mets au congélateur et c’est un régal quand il fait très chaud dehors.

Pour en revenir à la cueillette de l’Aragnon, vous pouvez faire le plein de fraises en ce moment du côté de Montardon. Il y a deux grandes familles de fraises qui se trouvent sur place : les fraises de saisons et les fraises remontantes. Les premières fleurissent au printemps et ne produisent qu’une seule génération annuelle de fruit entre la mi-mai et la mi-juillet. Autant en profiter maintenant.

Les fraisiers remontants fleurissent en continu depuis la fin avril jusqu’au début de l’automne et produisent donc des fruits tout au long de l’été et de l’automne sans artifice.

Et sachez pour la petite histoire que Les variétés de fraises à gros fruits que nous connaissons aujourd’hui ont été rapportées du Chili en 1713 par François Frézier, officier de marine. Auparavant, en Europe occidentale, on ne connaissait que la fraise des bois, que l'on avait introduite petit à petit dans les potagers.

C’est ce que j’ai appris en allant sur le site internet de la cueillette de l’Aragnon. Sur ce site vous avez également les astuces pour la conserver et la déguster. Vous pouvez venir la récolter du mardi au dimanche.

Et comme le printemps est une période propice à tous les légumes et fruits et fleurs, vous avez énormément de choix à la cueillette.

Par exemple : Salades, courgettes, épinards, concombres, pommes de terre, radis, betteraves rouge, des plantes aromatiques, des navets, bettes, céleris, oignons et il y a même des fleurs : des arums et des œillets et campanules.

Et la nouveauté c’est aussi le nouveau site web pour commander en ligne. Vous pouvez commander des paniers de fruits et légumes, de l’épicerie sucrée, des conserves, boissons que vous trouvez dans la boutique de l’épicerie sur place qui privilégie les produits locaux.

Les commandes sont à effectuer avant le dimanche minuit pour une livraison le mardi sur Pau, Lons et Billère, Le mercredi sur Montardon, Serres-Castet, Morlaas, Sauvagnon, Saint Castin, Barinque et Buros. Et à la cueillette de l’Aragnon le mercredi.

Ils ont de la ressource à la cueillette de l’Aragnon à Montardon pour nous faire profiter de bons produits frais !