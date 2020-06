Carottes et fromage de chèvre, en duo à l’apéritif, en entrée, à la place du plateau de fromage ? C’est comme on veut !

Mousses carottes-fromage de chèvre

Pour amener des textures différentes –du croquant avec les mousses-, il est intéressant de laisser quelques morceaux de carottes moins hachés.

*Le fromage frais de chèvre n’est pas de la caillade fraîche, c’est déjà un fromage constitué, donc salé et moins humide, c’est tout à fait ce genre de fromage qui convient pour faire une mousse.

Mon fromage de chèvre vient de chez Pierre-Henri Delfau de la Chèvrerie du Poney Fringant – Le Mur des Brosses à Azérables. (Quand vous verrez Pierre-Henri, demandez-lui pourquoi « Poney Frangant » ?)

Par personne :

2 ou 3 carottes nouvelles épluchées et coupées en morceaux

½ oignon blanc épluché et émincé

Sel, poivre

1 c à s de vinaigre de cidre

1 c à s d’huile

2 c à s de fromage de chèvre frais*

Des fines herbes pour décorer.

Dans une assiette, écraser le fromage à la fourchette, le poivrer et mélanger. Remuer jusqu’à rendre le mélange mousseux. Dans un robot (ou dans un saladier avec le mixeur) placer les carottes, oignon, sel, poivre, vinaigre et huile et mixer jusqu’à obtenir une mousse. Placer cette mousse dans une verrine ou une coupe. Dessus répartir la mousse de fromage. Placer au frais. Décorer et servir.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine