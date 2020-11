MUFFINS POMMES BOUDINS

Pour cette recette, à chacun son boudin ! Nature, aux pommes, aux châtaignes ou aux oignons, c’est comme on veut !

A la préparation SANS FARINE de ces muffins chacun peut ajouter aux boudins nature des oignons finement émincés et frits, des châtaignes cuites et bien écrasés. Des Muffins à déguster chauds ou froids mais dans tous les cas proposés avec une salade et une purée de pommes de terre, de panais, de châtaignes, etc.

*Pour déboyauter, il suffit de retirer la peau qui entoure le boudin !

Par personne :

1 boudin noir déboyauté*

1 pomme épluchée,

1 c à c de jus de pomme ou de cidre

1 œuf

1 c à c de crème fraîche

Pour graisser moules, du beurre ou du papier sulfurisé.

Dans un bol casser l’œuf. Râper la pomme avec le gros côté de la râpe et la mélanger à l’œuf. Réserver. Dans un saladier, à la fourchette écraser finement le boudin. Ajouter, le jus de pomme, la crème fraîche, mélanger. Ajouter le mélange œuf/pomme. Amalgamer bien le tout, jusqu’à obtenir une pâte homogène. Laisser reposer encore 10 min. Graisser les moules, y répartir la préparation. Enfourner sans préchauffage et cuire 30 min Th 7 (210°). Pour permettre un démoulage plus facile, laisser quelques minutes dans le four entrouvert. Démouler et déguster chauds ou froids.

Belle cuisine à tous, régine