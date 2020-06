Nantes : la solidarité alimentaire a besoin de vous

A Nantes, l'association Full Good lance une campagne de financement participatif et recherche des bénévoles pour servir des repas sains et équilibrés, aux personnes en situation de précarité.

Full Good est une association loi 1901 domiciliée aux Ecossolies, à Nantes.

Elle a pour objet de développer toute activité et supporter tout projet concourant à l’inclusion sociale et professionnelle de personnes en difficulté et favorisant l’accès des citoyens à une alimentation bonne, saine et juste.

Dans ce cadre, elle porte le projet BAME – Bon A Manger Ensemble, qui vise à la création d’une entreprise d’insertion développant une offre de restauration en entreprise.

L’association a également initié le projet ConfiFood, une action de solidarité et d’urgence en la distribution de repas à des personnes en situation de précarité alimentaire du fait de la crise COVID-19.

Simon Dufour-Emmanuel, Chargé de Communication de Full Good, qui organise depuis le confinement cette campagne de crowfunding (financement participatif) pour la solidarité alimentaire, était l'invité d'Hervé Marchioni ce mercredi 10 juin dans France Bleu Loire Océan Matin. Confi Food c'est tout d'abord des repas sains et équilibrés pour tous.

Full Good aide les personnes précaires, combien de repas distribués par semaine ?

Comment peut-on vous donner un coup de pouce ? Le financement participatif bien sur mais aussi en donnant un coup de main, c'est possible ?

Depuis le confinement, l’initiative Confi Food a permis de servir 2000 repas.

Pour ces personnes, la situation restant inchangée, et portée par une incroyable mobilisation citoyenne et un bel élan solidaire, l’association Full Good souhaite pérenniser son action et lance cet appel aux dons.

Votre soutien permettra de financer des repas, faciliter l’achat de contenants, sacs, couverts, serviettes recyclables mais aussi de couvrir des frais d’occupation des cuisines et zones de stockage.

Pour en savoir plus sur l’initiative et aider l'association et son initiative rendez-vous sur la cagnotte HelloAsso : https://www.helloasso.com/associati...

Faites circuler le lien. Full Good aux Ecossolies, 8 rue Saint Domingue à Nantes

Toutes les infos sur le site des écossolies : https://www.ecossolies.fr/Full-Good-lance-une-campagne-de

