Dans cette recette très facile et spectaculaire, les navets sont crus. Oui crus et vraiment délicieux !

Navets nouveaux farcis

Une entrée facile et même ceux qui n’aiment pas les navets la trouveront délicieuse. Dans cette recette les navets sont crus. Oui crus et vraiment délicieux ! Une recette à essayer ABSOLUMENT !

Le navet une racine qui nourrit les populations et les animaux depuis les Romains puis peu à peu, il est tombé en disgrâce…Tout comme beaucoup de légumes racines pas « assez évolués » pour les hommes. C’est bien dommage…

*Eplucher les navets 2 fois si nécessaire afin d’atteindre leur couleur blanc nacré.

Par personne :

2 petits navets nouveaux

½ c à c d’ail émincé et grillé

½ c à s de ciboulette finement ciselée

1 c à s de yaourt de brebis ou autre

Sel et poivre.

Eplucher les navets*. Les partager en 2 dans le sens de la hauteur, puis les évider à l’aide d’1 petite cuillère. Emincer finement la chair prélevée. Dans un saladier, placer la chair, la ciboulette, l’ail, le yaourt, saler et poivrer et bien mélanger. Laisser reposer au moins 20 min. Garnir les navets avec cette farce et servir.

