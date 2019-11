Rencontre avec Nicolas Thomas, restaurant La Promenade à Verfeil en Haute Garonne

Verfeil, France

Le choix des produits de qualité c’est essentiel pour un cuisinier . C’est l’un des aspects du travail de Nicolas Thomas , le chef du restaurant La Promenade à Verfeil (en Haute-Garonne). Le chef étoilé choisi avec beaucoup de soin les éleveurs, les maraîchers qui lui fournissent la base de ses plats. Il a le souci de travailler avec de plus en plus de producteurs locaux. Récemment il a découvert les canards de la Ferme du Roc (c’est toujours en Haute-Garonne, à 30 minutes de Verfeil). Sur cette Ferme, Benjamin Papaix travaille en famille. Il élève des canards gras et transforme leur viande en magrets, rillettes, foie gras et confit.

Une histoire de confiance entre le cuisinier Nicolas Thomas et Benjamin Papaix, éleveur de canards gras Copier

Benjamin Papaix (Ferme du Roc) et Nicolas Thomas (restuarant La Promenade) © Radio France - Emmanuelle Wiener

Vous trouvez tous les fritons, magrets, confits, foie gras de la Ferme du Roc, directement sur place (à Cambiac) mais aussi à Toulouse sur le marché Victor Hugo, à Carcassonne et Saint Orens le samedi et à Caraman le jeudi.

Nous quittons Cambiac et nous nous retrouvons à Verfeil (près de Toulouse), dans les cuisines de La Promenade , le restaurant du chef étoilé Nicolas Thomas. Cuisiner des produits de saison et , dès que c’est possible, des produits locaux, c’est un plaisir et aussi un engagement pour Nicolas Thomas.

Dans les coulisses du restaurant La promenade avec le chef cuisinier Nicolas Thomas Copier

Amandine, dans son magasin primeur juste à côté du restaurant La Promenade à Verfeil © Radio France - Emmanuelle Wiener