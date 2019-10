Nocturne ce jeudi 17 octobre sur le marché des Carmes à Toulouse

Toulouse, France

Gourmandises, fanfare et de beaux moments de partage c’est ce jeudi 17 octobre sur le marché des Carmes avec une nocturne de 18h30 à 22h. Les bouchers, les charcutiers, les primeurs,les poissonniers, les cavistes, les fromagers, les maraîchers se mobilisent pour ce rendez vous festif. Emmanuelle Wiener pour France Bleu Occitanie, est aux Carmes pour une balade de loge en loge. Avec elle, nous allons en savoir plus sur ce qui est prévu pour cette nocturne . Avec elle, et surtout avec celle qui est son guide!!

Sylvie Cadenet (boulangerie Cadenet), Pierre Dedieu(boucherie Dedieu) et mendès pour Coch n' Roll' Copier

Pierre Dedieu, artisan boucher sur le marché des Carmes à Toulouse © Radio France - Emmanuelle Wiener

Mendès et les charcuteries artisanales de Coch'n'Roll © Radio France - Emmanuelle Wiener

Beaucoup d’animation tous les matins (du mardi au dimanche ) sur le Marché des Carmes à Toulouse. Mais ce jeudi 17 octobre, encore plus d’animation pour le “Va Carmes” , la 3ième édition de la nocturne. Pour mieux connaître ce marché et pour savoir ce qui se prépare pour ce soir, nous faisons le marché , avec une guide bienveillante.

Marché des carmes : Sébastien (poissonnerie La Daurade) et Eva (Maison Samaran) Copier

Marché des Carmes à Toulouse : poissonnerie La Daurade © Radio France - Emmanuelle Wiener

Marché des Carmes àToulouse-Eva pour la Maison Samaran © Radio France - Emmanuelle Wiener

Suite de notre promenade gourmande sur le marché des Carmes à Toulouse, avec Sylvie Cadenet, présidente de l’association des commerçants ! Un marché qui fait la fête avec vous, ce jeudi 17 octobre c'est une nocturne dès 18h30.

François, caviste à l'Envie est un proche voisin du marché des Carmes Copier

Et notez que l’Envie, va fêter ses 10 ans le samedi 26 octobre avec des vignerons venus de toute la France

François, caviste place des Carmes à Toulouse © Radio France - Emmanuelle Wiener

Assiettes gourmandes, grillades, musique et bonne ambiance sur le marché des Carmes à Toulouse! Nous continuons à faire le tour des loges et à vous donner un avant- goût de ce qui vous attend ce jeudi 17 octobre 18h30 à 22h30. Nous sommes devant la loge de la crèmerie Vincent et Nathalie et c’est Nathalie qui nous accueille.

Sur le marché des Carmes à Toulouse : Nathalie (crèmerie Vincent et Nathalie), et Etienne, maraîcher Copier

Marché des Carmes à Toulouse, Nathalie Cavero © Radio France - Emmanuelle Wiener

Etienne, maraîcher sur le marché des Carmes à Toulouse © Radio France - Emmanuelle Wiener

Dégustation du pain Cadenet avec Sylvie Cadenet sur le marché des Carmes © Radio France - Emmanuelle Wiener

Nocturne sur le marché des Carmes à Toulouse, jeudi 17 octobre dès 18h30 !