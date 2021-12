Noël 2021 : une entreprise ramonvilloise vous propose de recycler vos coquilles !

Coquillages Saint-Jacques, huîtres... Les coquilles sont à l'honneur sur vos tables de fêtes. Mais cette année, vous pouvez les ramener chez votre poissonnier. Elles seront recyclées et broyées. Leurs vertus sont très prisées notamment dans l'agriculture et même dans la cosmétique.

Vous allez peut-être remettre le couvert ce midi, alors que la bourriche d'hier soir n'est pas totalement terminée. Mais une fois avalées, sachez que vous pouvez, dans certains endroits de Toulouse, recycler les coquilles vides des huîtres ! C'est le projet d'une start up toulousaine Providentiel Coquillages basée à Ramonville-Sainte-Agne.

A quelques heures de Noël, Daniel Moukoko est venu déposer une grande poubelle marron, aux étiquettes jaunes dans les halles de Victor Hugo. Avec une certaine fierté puisque c'est l'aboutissement de son projet : "c'est une poubelle pour recycler les coquilles d'huîtres et de Saint-Jacques, c'est une opération qu'on est en train de mener à Toulouse mais aussi à Paris, mais davantage à Toulouse parce qu'on est Toulousains".

L'idée est d'inciter les particuliers à ramener leurs coquilles après les fêtes - le fondateur de Providentiel Coquillages

Daniel Moukoko est artiste mais il a eu des réflexes d'entrepreneur : "j'ai vu l'un de mes cousins donner des coquilles à ses poules, je me suis dit "ah ouais ? Ca peut servir à ça ?" Et oui, le calcium présent dans les coquilles permet de renforcer l'ossature des poussins.

Une nouvelle habitude de recyclage à laquelle il faut s'habituer

Moins de 5% des 150.000 tonnes d'huîtres consommées chaque année sont aujourd'hui recyclées. Kamel Chiboutz en avait bien conscience. Alors quand il a été contacté par Providentiel Coquillages, le dirigeant de la Marinière sur le marché Victor Hugo à Toulouse était partant.

Il espère en récupérer beaucoup - parmi les 2.000 huîtres qu'il a écoulé cette semaine : "il faut juste que les clients s'habituent à ne pas forcément jeter les huîtres après les avoir consommé. Mais ça devrait bien se passer parce que certains ont déjà ces petites habitudes de transformer leurs coquilles d'huîtres".

Pour de multiples usages

Broyées, les coquilles ne servent pas uniquement à nourrir des poules. Elles peuvent aussi entrer dans la composition de produits cosmétiques, où la nacre est très prisée, et de fertilisants naturels.

Les particules de coquilles, riches en oligo-éléments, permettent de neutraliser l'acidité du sol, favorisant les cultures. Elles peuvent aussi être utilisées en jardinage, comme paillage naturel afin de protéger les plantes.

Ce sont dans ces grandes poubelles marron que les poissonniers partenaires vont déposer les coquilles vides et nettoyées par leurs clients. Providentiel Coquillages les récupèrera début janvier. © Radio France - Marion BOTHOREL

A Toulouse, quatre poissonneries sont partenaires : à Saint-Cyprien, la Poissonnerie du bonheur et deux adresses au marché Victor Hugo - la marée Toulousaine et la Marinière. Et puis pas loin de loin, rue Bayard, chez Jeannot. Vous avez jusqu'à début janvier pour déposer vos coquilles dans l'une de ces quatre adresses.