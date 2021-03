Noix de Saint-Jacques poêlées et crème de butternut : 30 minutes et c'est prêt !

C'est la saison des coquilles Saint-Jacques alors profitons-en pour faire cette recette terre et mer ! Ce velouté de butternut et Saint-Jacques est rapide et très simple à réaliser et peut-être servi en entrée ou en plat principal.

Comment obtenir une crème de butternut onctueuse ?

Comment cuire les noix de Saint-Jacques à l'unilatéral ? Suivez les explications en vidéo de Yannick et découvrez le combawa ( ou combava ) ce un petit agrume à la peau bosselée qui ressemble à un citron vert avec lequel Yannick parfume sa recette.

Les ingrédients de la recette de Yannick :

1/2 courge butternut

1 gros oignon

25 cl de crème liquide

40 g de beurre

Sel + du poivre

Des noix de Saint-Jacques

De l'huile d'olive

1 combawa (ou combava)

Le combawa et sa peau boselée

Notez que la saison des coquilles Saint-Jacques va du 1er octobre au 15 mai.

Pour découvrir d'autres recettes de Yannick :

Tous les lundis, Yannick est en direct sur France Bleu Cotentin et vous propose une nouvelle recette à retrouver en vidéo.

Toutes les vidéos de Yannick sur France Bleu Cotentin : Les recettes de Yannick

Sur YouTube : Les Ateliers de Yannick

Sur Facebook @AteliersdeYannick