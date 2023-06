Nos meilleures boissons et recettes estivales pour passer l’été au frais

L'été arrive dans quelques jours, mais la chaleur est déjà là. Pour profiter pleinement des journées ensoleillées, on vous a concocté trois boissons et trois recettes délicieuses, très faciles à préparer, pour combler vos papilles.

ⓘ Publicité

Pour ne pas boire que de l’eau ou des jus, on a tout ce qu’il vous faut, et pour ne pas manger que des plats chauds, on vous a aussi préparé des petits délices frais, sucrés et salés.

Nos 3 boissons rafraîchissantes :

Avec le beau temps, rien de tel qu’une boisson fraîche pour se désaltérer. France Bleu vous propose des boissons d’été, aussi faciles que rapides à réaliser. Avec des fruits et les légumes frais et juteux de saison, elles peuvent se boire à n’importe quel moment de la journée.

Notre smoothie aux saveurs sucrées-salées peut accompagner une bonne part de gâteau lors du goûter, notre citronnade est parfaite pour être bue en pleine séance de bronzage sur la plage ou sur le transat et notre succulent gaspacho de tomates et concombre est idéal à prendre en guise d’entrée.

Nos 3 recettes conviviales :

France Bleu vous invite à cuisiner des recettes, aussi bien des plats que des desserts, afin de profiter pleinement de l’été.

C’est la saison des barbecues ! Le moment d’inviter ses amis et de se réunir afin de partager un moment festif autour de pommes de terre garnies et grillées au barbecue. Vous pouvez également faire griller des poivrons et des courgettes. C’est un délice.

Pour le déjeuner, le goûter, ou bien pour le dessert, vous pouvez préparer une salade de fruits, hyper rafraîchissante. Avec des fruits tels que les fraises, les framboises, les pêches... le plein de vitamines est assuré !

Pour finir sur une note sucrée, on vous a concocté un dessert original : une pizza à la pastèque et aux fruits d’été. Idéale pour se rafraîchir et changer ses petites habitudes.

Bon appétit avec France Bleu !