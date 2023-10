Nos recettes à base d’achillées pour aromatiser vos plats et boissons

L’achillée est une plante très robuste et aromatique. Elle se décline en plusieurs couleurs de fleurs : blanches, roses, rouge, etc. L’achillée millefeuille est comestible. Ses feuilles et ses fleurs peuvent aussi se consommer.

L’achillée millefeuille peut s'utiliser aussi bien dans les plats salés que sucrés ou peut simplement servir à décorer les plats.

Grâce à leur goût piquant et camphré, les feuilles aromatiques d’achillées accompagnent toutes sortes de plats à base de poisson ou de volaille. Leurs fleurs sont également utilisées dans des recettes et notamment de boissons. Jeunes et crues, elles décorent les assiettes et salades. Plus âgées, les fleurs sont plus amères et sont meilleures après cuisson. Attention, soyez prudent, les fleurs blanches d’achillées millefeuilles peuvent être confondues avec d'autres espèces qui peuvent être toxiques.

Ses feuilles sont aussi souvent utilisées en cuisine, en petites quantités, pour ajouter de la saveur comme par exemple dans la salade. Elles sont souvent comparées aux herbes de Provence, au persil, ciboulette…

France Bleu vous propose quelques recettes originales à base d’achillée millefeuilles dans vos assiettes :