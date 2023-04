Nos recettes pour un week-end de Pâques réussi

Œufs, lapins, cloches en chocolat... Pâques, c’est le paradis pour les enfants, mais aussi pour les plus grands et les plus gourmands. Mais d’où ça vient Pâques ? C’est en fait la fête la plus importante du christianisme, elle célèbre la résurrection de Jésus. Et pour les non-croyants, c'est un symbole du printemps et surtout le moment de se retrouver en famille pour une grande chasse aux œufs dans le jardin, suivi d’un délicieux repas.

Avec France Bleu, on se fait plaisir avec un repas complet, entrée, plat, dessert, ainsi que des recettes gourmandes pleines de chocolat.

Notre repas de Pâques :

L’entrée est la première impression du repas. Et avec celle que l’on vous réserve, vos invités ne vont pas être déçus ! C’est le moment de mettre les petits plats dans les grands, alors on cuisine des œufs, mais pas des œufs en chocolat, des œufs surprises salés.

Recette d’œufs recouverts d’une coque en viande par Régine Rossi Lagorce, chroniqueuse en patrimoine culinaire et créatrice de recettes

Ça va de soi, l’agneau est la viande star du traditionnel repas de Pâques depuis des siècles. Sachez que si vous en avez déjà cuisiné l’année dernière, ce n’est pas un problème. Il se décline sous de nombreuses formes ! En gigot, en carré, en brochettes... mais aussi sous forme de boulettes.

Recette de boulettes d’agneau accompagnées de légumes de saison par Alexis Albrecht, le Chef étoilé Michelin du restaurant "Au Vieux Couvent" à Rhinau

Plus faim ? Vous aurez quand même une petite place pour une succulente part de charlotte aux fraises et au champagne ! Ce fruit de saison voit son goût se décupler dans ce dessert et vous n’allez pas regretter ce moment de gourmandise.

Recette de charlottes aux fraises et au champagne par le chef Gérald Richard, du restaurant "La table Saint-Thomas" à Reims

Nos recettes gourmandes tout chocolat :

Il n’y a pas de bonne journée, sans un bon goûter. Et c’est encore mieux quand il est au chocolat ! Pour réaliser nos goûters gourmands, vous pouvez vous faire aider par vos enfants. L’occasion de passer un super moment.

Gourmandise, partage, générosité, convivialité, tout est réuni pour passer un week-end de Pâques réussi. Joyeuses Pâques !