Nos recettes spéciales pique-niques

Le pique-nique, c’est un vrai moment de plaisir à partager en famille ou entre amis. Rires et surtout gourmandises sont au rendez-vous ! C’est donc l'occasion de cuisiner des recettes colorées, de saison, et qui apportent la fraîcheur dont on a besoin en ce moment. Et pour que cet instant soit parfait, on vous conseille de ne pas oublier la fameuse nappe à carreaux, les couverts réutilisables ainsi que vos lunettes de soleil et votre crème solaire.

France Bleu vous propose plusieurs entrées, plats et desserts qui vont venir régaler petits et grands.

Nos entrées rafraîchissantes

Souvent faîtes à base de pâtes ou de riz, les salades composées peuvent aussi se préparer à base de légumes et de fruits. Dans tous les cas, elles sont toujours les bienvenues lors des fortes températures. Faciles à faire et très gourmandes, elles sont idéales pour avoir en bouche une multitude de saveurs. Agrémentées de concombres, de salicorne, de fraises, de groseilles... les salades peuvent être sucrées-salées et très savoureuses.

On vous propose de préparer une salade fraîcheur sucrée-salée façon minestrone par François-Xavier Sailly, le chef du restaurant Le Shorre en Picardie. Facile à préparer, elle nous fait voyager en Italie.

Pour l’accompagner, on vous invite à préparer des œufs mimosa au pesto de plantain. Ils se marieront parfaitement avec cette salade originale.

Nos plats remplis de saveurs

Les sandwichs sont souvent les incoutournables des pique-niques , mais pour changer, on vous conseille les wraps ! Tout comme les sandwichs, ils sont pratiques à manger et super bons. En plus, ils peuvent se décliner de plusieurs façons grâce à la garniture. Souvent enveloppés d’une galette, on bouscule vos habitudes en vous proposant une recette de wrap avocat saumon à la feuille de laitue par Francine Jazeron, blogueuse culinaire.

Si vous n’êtes pas fan de wraps, voici une toute autre recette qui devrait vous plaire : le gâteau de crêpes au thon. Très bon, frais, convivial et facile à préparer, il a toutes les qualités réunies pour régaler vos papilles. Voici la recette de gâteau de crêpes au thon par Mauricette du Marché Couvert de Metz.

Nos desserts à partager

En ce qui concerne les desserts, il y a bien évidemment l’indétrônable salade de fruits , mais pour changer, on vous en a préparé deux autres à partager. Parfumés au miel ou encore au chocolat, il y en a pour tous les goûts. A vous de voir si vous voulez rester sur des classiques comme un quatre-quarts , avec la recette de Julie Haubourdin, responsable de l’École Gourmet Valrhona, ou si vous voulez tenter l’originalité avec le brookie de Julia Keichinger, ancienne cheffe du restaurant La bergerie de Rugy en Moselle. Le brookie, c’est le gâteau idéal pour les plus gourmands. Avec son brownie surmonté d’une couche de cookies, il allie moelleux et croustillant. Le délice est assuré.