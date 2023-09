Notre recette croustillante à base de consoude

Faire son propre croustillant de feuille consoude est une bonne manière découvrir de nouvelles saveurs tout en donnant un goût original de poisson à votre apéritif. La consoude cuite a en effet un léger goût de sole.

ⓘ Publicité

France Bleu vous partage sa recette de croustillant.

Ingrédients :

De jeunes feuilles de consoude,

Un œuf,

Du beurre,

De la panure

Préparation :

Commencer par laver vos jeunes feuilles de consoude, puis séchez-les,

Casser l'œuf dans un saladier et battez-le,

Dans une assiette, mettre un peu de chapelure,

Prendre du beurre et le faire chauffer dans la poêle

Prendre les feuilles de consoude, trempez-les dans l’œuf, puis dans la chapelure.

Et pour finir, faites-les ensuite cuire dans la poêle sur les 2 côtés.

Le conseil France Bleu :

Penser à bien choisir de jeunes feuilles de consoude, elles sont plus savoureuses et leurs poils sont moins rêches. Et quand vous lavez vos feuilles de consoude, séchez-les correctement avec une serviette ou un torchon propre avant de les tremper dans votre mélange.