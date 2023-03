Notre sélection de recettes de grands-mères à partager sans modération

Faire la cuisine entre mamie et petite-fille

Ah que ça sent bon dans les cuisines de nos grands-mères ! A l’heure du goûter, on peut sentir une odeur de cookies par ci, une autre de gaufres par là... Puis quand vient l’heure du dîner, ce sont les incontournables repas à l’ancienne : bœuf bourguignon, purée ou soupe , qui viennent embaumer toute la maison. Entre recettes rapides, comme la tarte aux pommes, le riz au lait et le hachis parmentier ou les plats mijotés tels que la blanquette de veau, le pot-au-feu ou encore la poule au pot, ils sont tous délicieux.

France bleu vous propose donc de cuisiner ces bons petits plats de grands-mères qui vont faire remonter vos souvenirs d’enfance. Et on a pensé à ceux qui sont pressés et ceux qui ont du temps !

Nos recettes express :

Nos recettes à mijoter :

Recette de blanquette de veau par le chef Christophe Schepereel du restaurant “Le Quai” à Lambersart.

Recette de pot-au-feu par Jean-Philippe et Pierre Hellmann, père et fils, chefs du restaurant “A l'aigle d'or” à Osthouse.

Recette de poule au pot par Jérôme Prod'homme, animateur à France Bleu Sud Lorraine à Nancy.

Faire des cadeaux sucrés pour fêter la fête des grands-mères

Pour fêter la fête des mamies, pourquoi ne pas rendre visite à votre grand-mère avec des gourmandises plein les bras ? Une surprise qui lui fera plaisir et qui va vous rassasier.

Vous pouvez ainsi lui offrir des petites surprises sucrées faites maison pour un goûter tout en douceur :