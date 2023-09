Notre sélection des recettes d’automne

Fruits et légumes d'automne

En ce début de saison automnale, nous vous proposons un assortiment de recettes de soupes, de veloutés, de gratins, de plats familiaux réconfortants et de succulents desserts. À France Bleu, nous les préparons avec les chefs de nos régions, toujours à base de fruits et de légumes de saison : locaux, bon marché, variés et surtout délicieux !

Pour ne pas manger que des plats chauds et généreux, on vous a aussi préparé des petits délices frais, sucrés et salés.