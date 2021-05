Entre Jeanne d'Arc et la Gare Matabiau, un nouveau lieu à l'accent british vient d'ouvrir sa terrasse et trépigne à l'idée de vous servir dans son décor, rue Raymond 4. Seven Sisters, c'est un projet de deux ans qui a abouti durant le confinement.

Nouveau bar à Toulouse : Seven Sisters

Yvan, Jennifer et Paul

Petite restauration et boissons qu'on trouve dans les pubs anglais, le Seven Sisters c'est un nouveau bar à la déco londonienne situé 26 rue Raymond IV qui se donne pour objectif de vous fidéliser, de vous divertir comme à la maison avec des jeux et des bières bien fraîches.

Yvan Pétros, Paul Waller et Jennifer Tordjman sont dans La Vie Gourmande avec Alban Forlot à 10h20 ce jeudi 20 mai 2021 sur France Bleu Occitanie. Le bar est ouvert de midi à 21h (et les horaires évolueront avec le couvre-feu plus tardif en juin).

Pour contacter le Seven Sisters : 09 61 65 19 38 contact@7sisters.fr