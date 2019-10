Ô local Bio à Toulouse pour faire ses courses sans emballage

Une épicerie, un restaurant, une même adresse et surtout des mêmes valeurs : respect des produits des producteurs et de la planète. Ajouter bien sur l'indispensable gourmandise. A Toulouse à l’épicerie Ô Local bio et le restaurant Food Life Café.

Toulouse, France

L’une des tendances actuelles pour faire du bien à nos papilles, à notre santé et à la planète c’est de faire évoluer notre façon de consommer et de manger! Une solution, les courses zéro déchet dans des magasins de produits locaux et bios. Exemple à Toulouse, Grande rue St Michel, avec l’épicerie Ô Local Bio . Vous faites vos courses en ayant pris soin de prendre vos sachets en papier et vos bocaux car dans cette épicerie il n’y a pas d’emballage jetable. C’est une histoire de changement de vie et de convictions pour Françoise Mouret qui a ouvert cette épicerie en 2017. Des légumes, des fruits, des fromages, des laitages, des farines, des pâtes, du riz, des boissons et de nombreux autres produits, il y a de tout Ô Local Bio

Avec Françoise Mouret Ô Local Bio à Toulouse, 143 Grande Rue Saint Michel Copier

Les pains de Terra Maîr parmi les produits locaux de l'épicerie Ô Local Bio © Radio France - Emmanuelle Wiener

Ô Local Bio à Toulouse, 143 Grande Rue saint Michel © Radio France - Emmanuelle Wiener

Il y a régulièrement des ateliers Ô Local Bio : ateliers pour apprendre à faire ses cosmétiques maison ou ses produits ménagers. Il y a aussi des ateliers Slow Food pour des dégustations une fois par mois.

Ô Local Bio, cosmétiques et produits ménagers © Radio France - Emmanuelle Wiener

Une adresse, 2 colocataires! A Toulouse, 143 Grande Rue St Michel il y a d’un côté l’épicerie Ô Local bio avec Françoise Mouret, et de l’autre côté: le Food Life Café avec derrière les fourneaux, Célia Larregola. Le matin et l'après-midi, vous pouvez y faire une pause café et chaque midi vous pouvez y déjeuner.

Célia qui cuisine au Food Life Café à Toulouse Copier