Ô patio mio le restaurant familial de Toulouse

Gwen Ochoa et ses fils Lewis (en cuisine) et Tristan (au service) vous ouvrent les portes d'un lieu insoupçonné derrière une grosse porte au 64 des allées Jean Jaurès de Toulouse. Ancienne marbrerie, Ô patio Mio c'est d'abord un écrin de verdure avec une petite fontaine, un pressoir central en terrasse, des miroirs d'époque et un bar-véranda. A deux pas du Breizh Latino qui mêlait déjà Bretagne et Argentine, on retrouve ces saveurs d'ailleurs. La Vie Gourmande est en coulisses de ce nouveau restaurant qui ouvre cette semaine. A 10h sur France Bleu Occitanie.

Partie 1 Copier

Vous pouvez réserver au 07.71.64.45.31. Le lieu atypique se trouve donc sur les Ramblas de Toulouse. Cuisine semi-gastronomique avec une formule à 19€50 le midi pour une entrée, un plat, un dessert.

Partie 2 Copier

Tartare de Saint-Jacques, gratiné de foie gras à la confiture de ti' punch, cromesquis d’escargots... Côté desserts : glaces groom avec des coulis maison. Et puis une jolie carte de cocktails.