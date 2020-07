Œuf au plat sauce basilic

Œuf au plat, œuf frit quelle différence ? Pour l’œuf au plat seul le blanc est cuit, le jaune est déposé dessus juste avant de servir. Pour l’œuf frit, une fois la matière grasse chauffée, l’œuf entier est mis à frire.

Dans tous les cas, les œufs ne doivent jamais être mis au réfrigérateur ! Leur coquille est poreuse et ils « récupèrent » toutes les odeurs des réfrigérateurs !

*Le basilic, comme beaucoup d’herbes aromatiques, perd de son parfum lors de la cuisson, c’est pourquoi, il est préférable de la mettre en fin de cuisson. Il peut être remplacé par d’autres feuilles vertes : feuilles de radis, persil, plantes aromatiques, orties…Une sauce qui peut se servir froide auquel cas, il faudrait l’agrémenter de vinaigre de cidre.

Par personne :

1 œuf + ½ c à c de matière grasse

5 tiges de basilic*

½ petite courgette

1 petite gousse d’ail nouveau

1 c à s de crème fraîche

Sel et poivre.

Nettoyer le basilic, séparer les feuilles des tiges, émincer les feuilles, les réserver ainsi que les tiges . Eplucher et couper la courgette en petits morceaux. Eplucher la gousse d’ail, l’écraser et l’émincer finement. Dans une casserole, mettre tiges de basilic, ail, courgettes, sel et poivre + eau à hauteur et porter à ébullition puis baisser la flamme, couvercler et cuire 10 min. Ajouter la moitié des feuilles de basilic et mixer. Ajouter la crème, remuer, cuire à nouveau, ajouter le reste de basilic. Tenir au chaud. Séparer le blanc du jaune de l’œuf, chauffer la matière grasse, y cuire le blanc d’œuf. Une fois cuit, éteindre, dans son centre déposer le jaune d’œuf et servir avec la sauce.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine