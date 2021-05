ŒUF FARCI au VERT

Cette recette facile à réaliser régale les yeux et les papilles ! La préparation œuf, fromage et aromates peut aussi se servir seule dans des ramequins ou se proposer en tartines.

*Cuisson d’1 œuf « dur » : Déposer délicatement dans de l’eau bouillante salée additionnée d’un peu de vinaigre blanc et cuire 9 min, les repêcher et les déposer immédiatement dans de l’eau froide.

**La moutarde n’est pas obligatoire mais elle donne du « peps » à la recette. Dans le commerce existent des moutardes vertes aromatisées aux orties, à la verveine, à l’absinthe, etc., ce qui éviterait d’ajouter des herbes aromatiques.

***les herbes vertes employées peuvent être des orties, de la ciboulette, du persil, de l’oseille crue, de l’aneth, etc.

Par personne :

1 œuf cuit dur*

1c à s de fromage frais de vache, de chèvre ou de brebis

Sel et poivre

½ c à c de moutarde**

1 c à c d’herbe aromatique verte ciselée***

1 tranche de pain de campagne

« Décalotter » l’œuf et le vider avec délicatesse afin de préserver la coquille. Dans un bol, mettre l’œuf, le fromage, la moutarde et les herbes. Ecraser avec une fourchette et amalgamer jusqu’à obtenir une pâte homogène. Saler et poivrer. Mixer. Remplir la coquille de l’œuf avec cette pâte et tartiner le reste sur le pain. Belle cuisine à tous, régine