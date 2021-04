Œuf poché et bouillon paprika : une recette délicieusement parfumée

Un œuf bien coulant, des mouillettes croustillantes et un bouillon délicatement épicé composent ce plat original inventé par le célèbre chef catalan Ferran Adrià. Comment pocher un œuf, obtenir un bouillon parfumé et réaliser cette recette du chef étoilé ? Yannick vous explique tout en vidéo.

Pas de panique, même si c'est une création de Ferran Adrià chef avant-gardiste reconnu dans le monde entier, cette recette est simple à faire, se prépare en une 1/2 heure et en plus est économique.

Les ingrédients de la recette pour 4 personnes :

4 œufs

1 botte de persil

1 litre de bouillon de volaille

4 gousses d'ail épluchées

2 cuillères à soupe de paprika

2 cuillères à soupe de vinaigre blanc

Du pain

De l'huile d'olive

Sel + poivre

Bien choisir ses œufs en fonction du code

Comment bien choisir ses œufs ?

Il faut regarder le premier chiffre inscrit sur la coquille de l’œuf - avant "FR" qui signifie France, le pays d'origine de l’œuf.

Un identifiant, un chiffre pour chacun des 4 types d'élevage de poules pondeuses :

CODE 0 - Élevage biologique : les poules sont alimentées avec de la nourriture biologique. Elles ont accès à des parcours extérieurs où elles disposent de végétation. En intérieur, elles disposent de nids, de perchoirs et de l’alimentation dont elles ont besoin.

CODE 1 - Élevage en plein air : les poules ont accès à un parcours extérieur au cours de la journée. Les œufs Label Rouge sont marqués du code 1.

CODE 2 - Élevage au sol : indique que les poules évoluent librement à l’intérieur d’un espace clos et couvert, sans parcours extérieur.

CODE 3 - Élevage en cage aménagée : il représente la part la plus importante de la production française. Il répond aux nouvelles normes européennes en vigueur depuis janvier 2012. Les poules vivent dans dans des cages en groupes de 20 à 60, où elles disposent de nid et de perchoirs.

Pour en savoir plus sur les chiffres et lettres qui se trouvent sur les œufs > Étiquetage des œufs

Œuf poché , croustillantes mouillettes et bouillon paprika

