On consomme du bouillon

Mathieu Renouard de RadiSelle à Grenoble, un concept tout à fait original puisque Mathieu est traiteur ambulant à vélo !

Chez RadiSelle, tout est fait maison, on trie les déchets, on utilise des emballages éco recyclables, on bannit le plastique, les légumes, la viande et les poissons sont bio locaux, au maximum en circuit court !

On réalise avec Mathieu en ce début d'année de bons bouillons.

Le bouillon c’est la vie ! Oui, parce que le bouillon en cuisine, c’est le petit truc en plus qui change tout.