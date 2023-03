On fleurit nos plats grâce à des fleurs comestibles

C’est le printemps, et les pâquerettes sont de retour ! En plus d’embellir nos jardins, elles embellissent aussi nos assiettes. Ses feuilles ont un goût piquant, poivré et avec une pointe d’amertume tandis que ses fleurs ont un goût plus doux, fruité, mais cependant toujours amer et piquant.

Les fleurs dans nos assiettes © Getty - Oranut Fankhaenel / EyeEm Les pâquerettes sont de très bonnes amies pour nos recettes puisque ses fleurs comme ses feuilles peuvent se manger, aussi bien crues que cuites. Cette spécificité lui permet de se faufiler un peu partout. ⓘ Publicité Dans des plats froids comme des salades, ses feuilles lui apportent une certaine légèreté. Dans des desserts aussi, tels que dans de la salade de fruits, des gâteaux maison ou encore dans du fromage blanc. Ses feuilles trouvent également leur place dans des plats chauds. On peut ainsi en ajouter dans nos mélanges de légumes, dans des soupes, pour relever le goût d’une purée, ou bien encore pour faire une sauce à la saveur originale. En ce qui concerne ses fleurs, elles peuvent avoir un rôle esthétique. Pour décorer des recettes ou bien plus spécifiquement pour décorer des glaçons. A l’apéro, ce sera leur heure de gloire. Mais ce n‘est pas tout, elles vont aussi parfaitement s'intégrer dans une omelette. Les boutons floraux crus, eux, peuvent servir de câpres. Ils se fondent dans des sandwichs ou des steaks tartares par exemple. France Bleu vous propose d’ajouter des pâquerettes dans vos assiettes mais pas seulement ! Puisque plusieurs fleurs sont comestibles, voici nos recettes au doux parfum fleuri : Recette végétarienne de minestrone italienne aux légumes et feuilles de pâquerettes par Magali Amir, botaniste dans le Vaucluse

Recette de crème de pois cassés, lardons et pousses de capucines par Patrice Beaudoin, cuisinier au restaurant "le Cabinet Vert" à Orléans

Recette de pain perdu aux fleurs de sureau et fraises par Régine Rossi Lagorce, chroniqueuse en patrimoine culinaire et créatrice de recettes loading À lire aussi Les vertus de la pâquerette de nos jardins : comment l'utiliser Quand cueillir les pâquerettes et comment les conserver ? Dès le printemps, les pâquerettes sont de sortie ! Dès qu’elles pointent le bout de leur nez, on peut les cueillir, mais il faut tout de même privilégier la période de floraison. Celle-ci se fait à partir de mars et jusque septembre généralement. Côté conservation, les pâquerettes fraîches ne se conservent pas très longtemps. C’est pour cela qu’on vous conseille de les cueillir selon vos besoins. Pour des conditions optimales, il est préférable de les cueillir le jour où vous en avez besoin. Après, vous pouvez aussi les faire sécher. Pour ceci, il faut : Laver les pâquerettes

Étaler les feuilles ainsi que les fleurs sur une surface plate

Les mettre dans une pièce à l’abri de la lumière et de l’humidité, mais qui reste tout de même fraîche

Quand elles sont séchées, les conserver dans un endroit sec et frais, à l’intérieur d’un sac en papier Quelles différences entre la pâquerette et la marguerite ? La pâquerette est en général plus petite que la marguerite : La tige de la pâquerette mesure de 10 à 20 cm, tandis que celle de la marguerite mesure entre 20 et 80 cm

Les fleurs des pâquerettes font 2 cm, celles des marguerites font entre 4 à 12 cm

Les pétales des pâquerettes peuvent être blanches ou roses et les pétales des marguerites sont toujours blanches À lire aussi Le coquelicot ne fait pas qu'embellir nos jardins, il se mange !