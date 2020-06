Oscar et Félix les jumeaux de Dole !

Oscar et Félix vous les avez découverts dans "Tous en cuisine" l'émission de Cyril Lignac .Aujourd'hui ils mettent à l'honneur les produits de chez nous sur Facebook https://www.facebook.com/oscaretfelixgrainedecuistot/ et Instagram https://www.instagram.com/oscaretfelix/

Ils ont 9 ans et ils adorent déjà cuisiner comme des chefs.

Chaque semaine un produit différent à l'honneur (saucisse Morteau, cassis de Bourgogne, ...) et chaque jour un aspect différent (le mercredi c'est cuisine avec les copains, le jeudi c'est astuce, ...) et ils collaborent avec l'ENIL pour la cancoillotte