PAIN aux EPICES

Ce pain au miel et aux épices à savourer nature mais pas seulement ! Ne pas « plier » ce pain dans un sachet ou film étirable, il doit toujours être à l’air libre (dans une boîte en fer entrouverte). Si les entames rassissent, les broyer et les utiliser en chapelure dans les salades ou bien pour paner du foie gras frais avant de le poêler, sur une crème ou bien sur une compote, etc.

Ce pain sera meilleur s’il est préparé la veille (sans mettre la levure).

Pour 1 pain (moule à cake) :

Le zeste et le jus d’1/2 citron

150 g de farine de blé

75 g de sucre

75 g de miel liquide toutes fleurs ou bourdaine ou de montagne

75 g d’eau

75 g de lait

2 c à c du mélange d’épices façon « Régine » (voir recette)

½ sachet de levure chimique.

Du papier sulfurisé pour tapisser le moule ou du beurre pour le graisser.

Dans un saladier, mettre tous les ingrédients -sauf la levure- puis mélanger jusqu’à ce que tous les ingrédients se confondent. Laisser reposer au moins 1 h -1 nuit serait parfait ! Préparer le moule (papier sulfurisé ou beurre). Ajouter la levure à la pâte, remuer et verser dans le moule. Enfourner sans préchauffage et cuire 60 mn Th5 (150°). Laisser refroidir dans le four, démouler et, si possible, essayer de ne le gouter que le lendemain !

Belle cuisine à tous, régine

Mélange d’épices façon « Régine »

Un mélange pour le pain aux épices mais pas seulement…quelques pincées dans une soupe de potiron, dans un pot au feu, une poule au pot, avec des endives, des pommes, dans du jus de pommes chaud, du vin chaud, etc.

Pour « mesurer » prendre une petite cuillère ou bien peser. Il est préférable de faire en petite quantité pour ne pas que les parfums s’évaporent.

Ingrédients :

4 mesures de graines d’anis vert

1 mesure de clous de girofle

1 mesure de noix de muscade

1 mesure de cannelle

1 mesure de gingembre.

Moudre tous les ingrédients ensemble puis les utiliser comme indiqué dans la recette. Conserver ce mélange dans une boîte opaque et hermétique