Pains, gâteaux, viennoiseries : dans les coulisses d'une boulangerie à Hochfelden (67)

Tous les matins, vous aimez aller chercher du pain frais et quelques croissants pour le petit-déjeuner... Comment travaillent les boulangers-pâtissiers ? A quelle heure se lèvent-ils ? Rencontre avec Sophie LAUGEL qui a repris l'entreprise de son papa.

Sophie LAUGEL et ses équipes vous accueillent du mardi au dimanche 2 Place de la Libération à Hochfelden.

Une boulangerie-pâtisserie, c'est le paradis !

France Bleu Alsace a décidé de faire plaisir aux gourmands en pensant notamment à celles et ceux qui aiment les bons produits et faire plaisir à leurs papilles !

Comment travaillent toutes les équipes au sein de la boulangerie ? Copier

Ce jeudi 14 janvier, Romain AMBRO est parti à la rencontre de Sophie LAUGEL et ses équipes pour mieux comprendre leur travail, leur quotidien et leur amour du métier au sein de la boulangerie de Hochfelden (67).

Sophie LAUGEL aux côtés de Nicolas et Teddy, les boulangers. © Radio France - Romain Ambro

Ici, c'est le paradis des gourmands !

Sur place, une quinzaine d'employés et apprentis s'activent très tôt le matin pour préparer :

les baguettes de pain

les viennoiseries

les galettes

les sandwichs

les wraps

les pâtisseries

les glaces

les chocolats...

En ce mois de janvier, des dizaines de galettes sont façonnées sur place © Radio France - Romain Ambro

Dès 4h du matin, les boulangers arrivent à la boulangerie et démarrent leur journée en façonnant les premières baguettes pour sortir les premières fournées juste avant l'ouverture à 6h00.

Pourquoi la météo a-t-elle une influence sur la fabrication du pain ? Copier

Au sein du fournil, plusieurs machines ultra perfectionnées et un four permettent de cuire des baguettes tout au long de la journée, pour proposer du pain chaud à tous les clients.

La machine qui permet de préparer les baguettes de pain © Radio France - Romain Ambro

Le choix des bons produits

Tous les matins, Sophie LAUGEL arrive à 5h00 pour pâtisser et mettre en route la fabrication de ses gâteaux et pâtisseries.

Une bonne partie des préparations a été anticipée la veille pour permettre un assemblage le jour J et la mise en vitrine.

Plusieurs tests sont réalisés en ce moment pour imaginer les chocolats de la Saint-Valentin en février 2021 © Radio France - Romain Ambro

Pour Sophie, de bonnes pâtisseries passent avant tout par le choix des produits.

Elle attache donc une attention toute particulière à la provenance de sa matière première.

Tous les matins, Sophie LAUGEL va récupérer 45 litres de lait à l'EURL Bouton d'or de Minversheim © Radio France - Romain Ambro

Elle privilégie notamment les circuits courts et producteurs locaux pour s'approvisionner en lait, en crème, en farine, en oeufs, en beurre, en fruits, etc...

A la ferme avec Sophie Laudel pour récupérer du bon lait de vache à Minversheim Copier

Faire naître des vocations...

Accompagnée de ses pâtissiers et apprentis, Sophie LAUGEL attache une attention toute particulière à la transmission de son savoir-faire et prend du temps pour faire partager aux plus jeunes sa passion du métier.

Sophie LAUGEL aux côtés de ses pâtissiers et des apprentis à qui elle consacre du temps pour découvrir le métier © Radio France - Romain Ambro

Bûches, éclairs, chocolats, tartes... chacun connait son rôle.

Au 1er comme au 2ème étage, c'est une véritable fourmilière qui opère !

Tôt le matin, les pâtisseries sont fabriquées et mises en vitrines afin d'être proposées aux clients © Radio France - Romain Ambro

Parmi les autres métiers importants, le travail des vendeuses qui tissent un lien tout particulier avec les clients fidèles.

Comment anticiper les quantités de pains et viennoiseries à produire chaque jour ? Copier

Sourire et gentillesse font partie de leurs plus grandes qualités.

Sophie LAUGEL et ses vendeuses qui accueillent les clients avec le sourire malgré les masques. © Radio France - Romain Ambro

L'Adresse :

Boulangerie-Pâtisserie Sophie Laugel

2 place de la Libération

67270 HOCHFELDEN

tel : 03.88.89.78.75