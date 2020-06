Papillote surprise (au poisson et aux légumes !)

Des papillotes pour une cuisson à la vapeur dans un contenant hermétique : du papier sulfurisé ou papier imperméable et surtout pas dans du papier aluminium ! Je vous explique tout cela dans la vidéo !

Les premières papillotes furent en feuilles végétales : bananier, figuier, chou.

*Pocher un abricot est utile pour lui ôter son acidité. Pour cela, il suffit de faire bouillir de l’eau en y ajoutant ½ c à c de bicarbonate de soude pour 1 verre d’eau. Dès l’ébullition y placer les abricots puis éteindre et laisser 1 min puis égoutter, plonger dans l’eau froide et égoutter tout de suite et les essuyer avant de les utiliser.

**Les aliments doivent être déposés sur la face « brillante, comme graissée du papier sulfurisé.

Par personne :

150 g de filet de poisson

Sel et poivre

½ carotte épluchée

10 tranches fines de courgettes

1 abricot poché*

1 c à c d’herbes aromatiques

1 feuille de papier sulfurisé

2 brins de ficelle de cuisine

A l’aide d’un économe, faire des tagliatelles avec la carotte. Ciseler finement les herbes. Couper l’abricot en tranches. Préchauffer le four Th 7 (210°). Sur la feuille étalée** déposer les tagliatelles de carottes, dessus déposer le poisson, saler et poivrer, dessus répartir les rondelles de courgettes, puis les tranches d’abricots puis finir en saupoudrant avec les herbes. Plier la feuille de papier comme pour entourer les ingrédients. A chaque bout, « entortiller » le papier comme pour un bonbon puis ficeler chaque bout. Déposer dans un plat, enfourner et cuire 20 min Th 7. Sortir du four et servir.

A demain, belle cuisine à tous, régine