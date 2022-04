Pâques : dans les coulisses de fabrication de nos chocolats, chez un artisan à Saint-Cloud

Le téléphone n'arrête pas de sonner, dans l'atelier de Guy Perault, artisan chocolatier à Saint-Cloud. "Allô ? Oui, bonjour, allez-y ! Pour ce week-end, ça va être chaud, mais oui je peux vous les faire, je vous les livre !" À l'autre bout du fil, des clients qui passent commande, à l'approche de Pâques. "Des habitués, et des entreprises" explique le professionnel, qui tient la boutique Noir Blanc Lait, dans sa commune.

Comment sont fabriqués les chocolats artisanaux ?

Guy Perault prépare un poisson en chocolat, dans son atelier, à Saint-Cloud. © Radio France - Pierre Pillet

Il a augmenté sa production de 10% cette année, car Pâques ne tombe pas pendant les vacances scolaires, en Île-de-France. Dans son atelier, poules, oursons, œufs, sortent des moules. "On essaie d'avoir des prix variés, qui vont commencer à 5 euros. On a une gamme à 12-13 euros, pour les enfants ça fait un sujet qui ne revient pas trop cher aux parents."

L'artisan prépare la période de Pâques deux mois à l'avance. "On commence à fabriquer le chocolat, on l'emballe, avec des feuilles fines, pour que l'arôme ne s'évapore pas. Puis on le met dans des cartons. Et un mois avant Pâques, on commence à faire les montages", explique Guy Perault.

Les clients n'ont plus que l'embarras du choix, dans la boutique attenante. Après quelques minutes d'hésitation, Sandrine se décide : "Je vais prendre des œufs de poule au chocolat au lait, et des lapins." Pareil pour Hélène : "J'ai pris pas mal de chocolats noirs, et pralinés. Les enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde aura ses petits œufs à aller chercher dans le jardin, et ses petits sachets autour de la table."

Les chocolats de la boutique Noir Blanc Lait, à Saint-Cloud. © Radio France - Pierre Pillet

Guy Perault s'active dans son atelier et réalise de nouvelles créations, en fonction de ce qui s'écoule en magasin. © Radio France - Pierre Pillet

Guy Perault voit certains clients réduire un peu leur budget : "Je m'en rends compte par rapport aux commandes : des clients, qui dépensaient pour 40 ou 50 euros les autres années, sont passés à 30 euros." Il s'attend néanmoins à réaliser le tiers de son chiffre d'affaires annuel, grâce à Pâques.