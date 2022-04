Pâques : Le chocolat et ses trésors à la pâtisserie chocolaterie "Le Chardon Bleu " à Saint Just Saint Rambert

La pâtisserie chocolaterie glacier "Le Chardon Bleu " une institution depuis 1992

La pâtisserie LE CHARDON BLEU fut fondée par Monsieur Louis DETHEVE en 1952, succédé par Monsieur Roland MOUNARD en 1970. Depuis 1992, la relève est assurée par Monsieur et Madame BUISSON Olivier. Depuis mars 2000, LE CHARDON BLEU vous accueille dans un espace plus spacieux, un cadre contemporain lié à un mobilier plus rustique qui vous procure une ambiance chaude et chaleureuse. La pâtisserie le Chardon Bleu développe uniquement des produits maison, dans les quatre domaines qui composent notre métier : la pâtisserie la glacerie la chocolaterie la confiserie Les pâtisseries y sont très variées, de la plus ancestral comme le Millefeuille, le Saint Honoré, jusqu’au entremets spéciaux personnalisés, les pièces montées choux et macarons, les entremets à étages sur présentoir ou style gâteau Américain . Pour répondre aux problèmes d’allergies, vous trouvez dans notre boutique des gâteaux sans farine, sans sucre, des entremets sans amandes, noisettes ou arachides pour que vous puissiez avoir votre gâteau d’anniversaire comme tout le monde. Depuis janvier 2009, la Pâtisserie Le Chardon Bleu propose des cours de pâtisserie dans des thèmes très variés : cours de macarons, pâte à choux, tartes, gâteaux d’anniversaire, desserts à l’assiette… Ces cours de pâtisserie se déroulent les samedis après midi de 14h à 17h et sont ouverts à tous (de 12 à …ans). Ces formations sont données par Mr Buisson Olivier et Mr Roze Jérémy.

les créations pâtissières et chocolatières d'Olivier Buisson © Radio France - Luc Carrascosa