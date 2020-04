Pâques : les idées recettes de Norbert Tarayre

A l'approche des fêtes de Pâques, on a choisi de ne pas se laisser abattre. Etre confiné et en petit comité ne va pas nous empêcher de profiter des super conseils et recettes de Norbert Tarayre pour réussir ce repas traditionnel.

Traditionnellement, on associe le repas de Pâques à l'agneau et aux haricots cocos.

Norbert Tarayre donne ses astuces pour sublimer ces produits. Il nous aide même à sortir des sentiers battus.

Réussir la cuisson de son gigot

Pour commencer, Norbert nous conseille de préchauffer notre four au maximum. On peut monter jusqu'à 250°.

Pendant ce temps, on va badigeonner son gigot d'agneau avec du beurre pommade, un beurre qu'on aura laisser ramollir. Dans le four, à très haute température, ce beurre va être saisi et faire une belle croûte. Cette étape est cruciale et il faut bien surveiller la viande.

Dès que la peau est bien croustillante, on baisse le thermostat à 160° sans en ouvrir la porte. On laisse cuire le gigot pendant 50 minutes.

Une fois le temps de cuisson passé, on va simplement éteindre le four et le laisser refroidir encore 15 minutes. Un peu de patience. La viande doit rester dans le four dont on n'ouvre surtout pas la porte.

Norbert nous promet alors un gigot à point sur l'extérieur tout en restant très moelleux et très juteux.

Le conseil de Norbert : toujours laisser l'os du gigot pour ne laisser la viande se dessécher à la cuisson.

Sublimer les haricots cocos

C'est la tradition du repas de pâques, il convient d'accompagner l'agneau de cocos de Paimpol.

Pour les préparer, voici la solution de Norbert.

On commence par réaliser une petite concassée de tomates.

On fait revenir les cocos dans un bouillon à base d'oignon, ail et poitrine de porc. On égoutte alors les cocos et on les mélange à notre concassée de tomates. Selon les goûts, on peut alors agrémenter d'un peu de piment d’Espelette.

Le Chef nous propose d'ajouter une poignée de parmesan râpé pour donner un aspect plus crémeux à la recette.

Le conseil de Norbert : tester cette recette avec des cocos de Mollans, plus petits et aussi savoureux

Sortir des sentiers battus

Pour mettre en valeur l'agneau de façon inattendue, Norbert nous propose de l'accompagner d'un dahl.

Cette recette indienne est une sorte de ragoût de légumineuse. Sur une base de lentilles corail et de lait de coco, Norbert y ajoute de nombreuses épices comme du curry vert, de la coriandre, de la citronnelle et un peu de jus de citron vert.

On commence par rincer et égoutter les lentilles corail et on prépare les oignons qu'on va ciseler. On fait chauffer un fond d'huile d'olive dans une sauteuse et on fait revenir les oignons et les gousses d'ail pelées et dégermées.

On laisse cuire quelques instants avant d'ajouter les lentilles, le concassé de tomates et le lait de coco. On y ajoute un peu de bouillon de volaille et on mélange tendrement. Le plat doit mijoter une vingtaine de minutes.

Le conseil de Norbert : une recette à tester auprès des enfants qui n'aiment pas les lentilles

Le meilleur souvenir de Pâques pour Norbert

Avant de se régaler, Norbert nous raconte son meilleur souvenir de Pâques. N'oubliez pas de protéger vos jardins avant une éventuelle chasse aux œufs et Joyeuses Pâques à tous.