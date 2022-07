Parfumez votre cuisine et vos plats en cuisinant le thym

Présent dans nos bouquets garnis et connu grâce à son odeur caractéristique et agréable, le thym est une herbe de Provence réputée. Embellissez vos plats avec cet aromate aux multiples saveurs grâce aux recettes France Bleu.

Le thym est connu dans la cuisine pour son odeur et son goût si particulier, mais aussi dans la médecine pour ses bienfaits. A l’origine, il était même le symbole du courage et de la force. Pas étonnant qu’il pousse dans la roche sous un soleil de plomb ! En plus d’être une plante résistante et bonne pour le corps, elle est un vrai atout en cuisine.

Quels sont les bienfaits du thym ?

Le thym a des propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques. En médecine, il est donc utilisé en bain de bouche en cas d’infection de la gencive ou d’irritation de la gorge. Mais il peut aussi être utilisé en tisane car il soulage les maux tels que le rhume, les grippes ou les angines.

Comment conserver le thym ?

Une fois cueillit entre avril et juillet, le thym frais se conserve dans un papier humide et au réfrigérateur. Il peut se garder une semaine voir plus dans ces conditions. Le thym séché, lui, peut se conserver près d'un an s'il est conservé dans un emballage hermétique et placé à l'abri de la lumière. Il est aussi possible de conserver la fleur de thym, comestible et très parfumée, elle se récolte à la fin du printemps. Elle peut se conserver en liqueur, confiture ou infusion.

VIDEO - Pour en savoir plus sur la récolte et le jardinage du thym