Partie gourmande en famille ou avec des amis, recettes simples, économiques et rapides

Depuis quelques jours déjà plus besoin d’imprimer ou de télécharger sur votre smartphone l’attestation dérogatoire de sortie. Vous pourrez circuler librement dans un rayon de 100 km à vol d’oiseau autour de vous. Mais il vous faudra tout de même un justificatif de domicile. Vous n’aviez pas fait d’apéro ni de repas en famille depuis le 17 mars. C’est fini. Dorénavant, vous pourrez retrouver amis et proches à condition de respecter la règle des 100 km et de ne pas être plus de 10.

La Marguerite de Pain Farci

Chef Jésus ne s'en cache pas, s'il arrive que les autres s'inspirent de sa cuisine, il lui arrive aussi de faire des emprunts et de citer au passage les inventeurs de telle ou telle recette . Ce qu'il fait aujourd'hui en citant Sonia Ezgulian Blogueuse Food.

"C'est elle qui avait mis ça sur les réseaux sociaux et après on se l'ait tous appropriés..." Chef Jésus de Bordeaux

Marguerite de Pain farci © Getty - France Bleu

Des cocktails sous vide !

Le Point Rouge à Bordeaux propose des cocktails en drive avec des glaçons et aussi les accompagnements pour garnir les cocktails. Le Point Rouge livre à Bordeaux et dans la métropole. Cela se présente en sachets sous vide. Ca peut paraître curieux mais c'est malin et c'est Gael Geffroy qui nous en parle au micro France Bleu Gironde et France Bleu Périgord d'Isabelle Wagner.

"Les cocktails dans des poches sous vide avec des glaçons à coté et de la garniture" Gael Geffroy du Point Rouge

Cocktails sous vide - France Bleu

On n'oublie pas les feuilletés de Chef Jésus

L’heure de l’apéritif approche et le drame se joue là, sous vos yeux. Plus de gâteaux apéro. La bonne nouvelle, c’est qu'il suffit de les faire soi même. Une pâte feuilletée prête à dérouler, une garniture, un tour au four chaud et le petit feuilleté est la. Chef Jésus en direct depuis son atelier/cuisine dans le quartier Saint jean à Bordeaux.

Feuilletés © Getty - REDA&CO/contributeur

Bon appétit!