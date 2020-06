Cresson et foie forme un beau duo. L’arôme particulier du cresson amène une note à la fois acidulée et douce au foie.

Pâté de foie au cresson

Le cresson après avoir été décrié et un peu oublié revient sur le devant de la scène. Son arôme acidulé amène une note particulière aux préparations.

On l’appelle aussi barbarée, herbe de la sainte barbe. Cresson de fontaine aujourd’hui cultivé qui n’entraine plus de maladie, cresson alénois –condiment ou le cresson de terre, tout est bon en cuisine ! il est indispensable de bien le laver avec un peu de vinaigre blanc et surtout de le consommer tout de suite après avoir été cuit car il s’oxyde très rapidement.

Par personne :

80 g de foie d’agneau ou foies de volaille

Sel et poivre

1 œuf

1c à s de crème fraîche

1 louche de feuilles de cresson lavées et essorées

Facultatif, 1 c à c de madère, whisky ou autre

Matière grasse pour beurrer les moules.

Hacher le foie, ciseler finement les feuilles. Mélanger, ajouter les autres ingrédients et amalgamer. Laisser reposer au moins 1 h. Graisser les moules et y répartir la préparation. Enfourner sans préchauffage et cuire 40min Th 6 (180°). A déguster chauds, tièdes ou froids en compagnie de salade verte bien aromatisée et/ou d’une purée de pommes de terre au cresson.

A demain, belle cuisine à tous, régine