Pâté de pois chiches, une recette végétarienne pour les végétariens et les non-végétariens !

Pour cette recette il est possible d’utiliser des pois chiches en conserve ou secs. Dans ce cas les laver à l’eau froide puis es mettre à tremper au moins la veille en prenant soin de changer l’eau assez souvent et à chaque fois, préférer de l’eau un peu tiède. Les égoutter puis les cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres dans 2 fois leur volume d’eau toujours un peu tiède avec du poivre et pourquoi pas quelques aromates. Il faudra les saler une fois cuits.

Pour ce pâté, les oignons sont frits ce qui laisse la vedette aux pois chiches et un parfum plus raffiné à cette recette.

Par personne :

1 louche de pois chiche cuits, égouttés et froids

1 oignon épluché et finement émincé

1 c à bouche d’huile

Sel, poivre

Facultatif, ½ c à c de jus de citron

Sans chauffer, mettre les oignons dans une poêle, saler, poivrer et ajouter l’huile. Toujours à froid, mélanger bien jusqu’à ce que chaque morceau d’oignon soit bien enrobé de matière grasse puis faire cuire les oignons jusqu’à ce qu’ils soient translucides et dorés. Laisser refroidir.

Mixer les pois chiches en plusieurs fois afin que leur peau soit bien écrasée. Ajouter les oignons et mixer à nouveau. Ajouter le citron, ajuster le sel et le poivre, mélanger et placer au frais avant de déguster.