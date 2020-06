Ce pâté de viande est préparé uniquement avec de la viande maigre, il est donc plus sec qu’un pâté habituel et porte le nom de « pâté de viande » à déguster plutôt en plat avec une salade bien aromatisée.

Pâté de viande

En cuisine un pâté est une préparation finement hachée de viande (gras et maigre) ou de poisson ou de légumes liée avec un œuf et/ou de la crème et aromatisée avec des herbes. Ce pâté de viande est préparé uniquement avec de la viande maigre, il est donc plus sec qu’un pâté habituel et porte le nom de « pâté de viande » à déguster plutôt en plat avec une salade bien aromatisée.

Les premiers pâtés furent en croute, des croustades, plus faciles à transporter et surtout la pâte qui les entourent, protègent et garantit une saveur accrue.

*Le temps de repos peut être plus long et même de la veille pour le lendemain, cette macération est toujours profitable aux saveurs.

Par personne :

100 g de viande de porc, veau, bœuf ou agneau

1 oignon

1 gousse d’ail

1 c à s d’herbes aromatiques

1 œuf

1 c à s de crème fraîche

Sel et poivre

Facultatif, 1 c à c de Cognac ou autre alcool

Pour graisser le moule, du beurre ou du papier sulfurisé.

Eplucher l’ail et l’oignon. Hacher ensemble oignon, ail, viande et herbes. Mélanger. Ajouter les autres ingrédients et bien amalgamer. Laisser reposer au moins 1 h*. Graisser un moule à cake ou une terrine, y verser la préparation et enfourner sans préchauffage. Cuire Th 6 (180°) 20 min pour un moule individuel ou 45 mn pour un moule familial. Laisser refroidir dans le four. Démouler et servir.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine