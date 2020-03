Pâtes et Potes à Fleurey-sur-Ouche

Pâtes et Potes © Radio France - Florence Gallice

Nous sommes dans le labo de Christine qui a décidé de se lancer dans la fabrication de pâtes. Elle est à Fleurey-sur-Ouche. Sa machine à pâtes est impressionnante.

Nous sommes chezPâtes et Potes !

Nous sommes au labo Copier

La machine à pâtes © Radio France - Florence Gallice

Une machine à pâtes qui permet de faire différentes variétés de pâtes et c'est ce que fait Christine avec deux variétés différentes par semaine.

La fabrication des pâtes Copier

Les bons œufs frais qui entrent dans la fabrication des pâtes © Radio France - Florence Gallice

On a quand même demandé à Christine si c'était facile de fabriquer ses propres pâtes à la maison.

Pâtes maison Copier

Les différentes variétés de pâtes de Christine © Radio France - Florence Gallice

Plein de pâtes différentes mais aussi des sauces que vous allez pouvoir trouver dans la boutique parce que Christine travaille avec quelques producteurs locaux.

Les sauces Copier

La boutique © Radio France - Florence Gallice

Une jolie petite boutique où l'on peut faire quelques courses en attendant sa commande de pâtes. Plein de produits de producteurs locaux vous attendent.

La boutique Copier

Espace détente © Radio France - Florence Gallice

Christine aime les gens et adore les accueillir avec un café et des petits gâteaux qu'elle confectionne elle-même. On a l'impression de passer voir une amie quand on vient chercher ses pâtes. Christine prend les commandes jusqu'au lundi, fabrique le mardi et accueille ses clients le mercredi.

La boîte à livres © Radio France - Florence Gallice

Christine a même installé devant sa boutique au bord de l'Ouche, une boîte à livre dans laquelle vous allez pouvoir vous servir. Profitez-en aussi pour apporter les livres que vous ne voulez plus.

On adore Pâtes et Potes 1, rue du Château à Fleurey-sur- Ouche.

Allez visiter le site pour les commandes et la page Facebook pour échanger avec Christine.

06 48 23 19 30