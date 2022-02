Pau: un sandwich inédit chez Lupo

Quand il ne travaille pas dans sa pizzéria street food "la Lupo" rue Léon Daran à Pau le cerveau de Julien Antoniolli fonctionne à plein régime même dans ses rêves. Il y a quelques jours il a eu l'idée de créer un sandwich inédit qui serait le croisement d'un hot dog et d'une pizza mais avec une grande qualité de produits

Des rêves plein la tête pour Julien

Julien et son épouse Amandine se sont lancés dans l'aventure Lupo il y a plus d'un an et force est de constater que le bouche à oreille fonctionne bien. A tel point que Lupo devient une franchisée et va s'implanter sur la cote basque, bientôt à Paris et dans les projets en Californie. Comme le confiait Julien au micro de France Bleu Béarn Bigorre: tout sera parti de Pau