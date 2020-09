Pause gourmande aux cafés Di Costanzo, torréfacteur à l'Isle-Jourdain dans le Gers

Sélection, transformation des grains de cafés et assemblage sont les points fort de la brûlerie des Cafés Di Constanzo, qui propose des produits de choix aux particuliers comme aux professionnels. Cette entreprise de torréfaction ouvre ses portes pour France Bleu Occitanie.

9 français sur 10 boivent du café, l'une des marchandises les plus échangées au monde. C'est un produit essentiel pour la vie quotidienne de nombre d'entre nous, et une denrée qui génère beaucoup d'emplois. Le café a sa journée mondiale, le 1er octobre, et a désormais sa semaine, en France, du 28 septembre au 2 octobre. Cet événement, dont France Bleu Occitanie est partenaire, est proposé par le Collectif café, qui regroupe de nombreux acteurs de la profession.

C'est dans ce cadre que les Cafés Di Constanzo, basés à l'Isle-Jourdain dans le Gers, organisent des dégustations et des visites pour présenter leur activité. Ce torréfacteur local, qui travaille avec les particuliers comme les professionnels, dispose d'une boutique dans ses locaux.

Emilie Brocas nous fait découvrir la boutique qu'elle anime. Copier

L'espace de vente des Cafés Di Costanzo propose du café, bien entendu, mais également des machines, des tasses, et aussi du thé. © Radio France - A.W.

Les Cafés Di Costanzo travaillent avec des professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et avec des entreprises qui souhaitent du café de choix pour leurs salariés. La zone d'activité est essentiellement le grand Sud-Ouest. Les particuliers peuvent commander sur internet ou venir à la boutique, qui reçoit fréquemment des clients fidèles.

La fidélité de la clientèle témoigne de la qualité des cafés. Copier

Dans la boutique, les éco-gestes - comme la récupération du marc de café pour fertiliser les fleurs - sont suggérés aux clients. Les sacs en toile de jute qui servent au transport des grains sont utilisés pour faire des sacs ou des coussins, et les clients sont invités à prendre des sacs vides pour les réutiliser comme ils l'entendent.

Les cafés Di Costanzo s'inscrivent dans une démarche écoresponsable. © Radio France - A.W.

La boutique propose des dégustations pour les professionnels et les particuliers. L'occasion de tester les nouveaux mélanges uniques qui sont proposés à chaque saison.

Même un buveur de thé se doit de reconnaître la saveur de ces cafés torréfiés localement ! Copier

Dans l'entrepôt des Cafés Di Costanzo, les grains sont préparés pour la vente : sélectionnés, puis mélangés, et torréfiés, avant d'être empaquetés.

Fréd, torréfacteur et technicien, nous explique l'aspect technique du métier. Copier

Les grains sont importés de différents pays producteurs : Guatemala, Mexique, Colombie, Ethiopie ou encore Brésil. © Radio France - A.W.