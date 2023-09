PERPIGNAN - Un resto qui fait BAM ! dans les cœurs et dans les assiettes

Ici on casse les codes de la cuisine traditionnelle et on se laisse emporter dans un grand voyage culinaire. Le resto BAM ! avenue Torcatis à Perpignan a été conçu par Christophe Mathieu comme une salle à manger conviviale avec une grande table en bois où tous les convives s'installent.

Le chef Florent Vidal, formé dans les plus grandes maisons, laisse aller son imagination : il fume la pastèque cuite en basse température, mélange le poulpe et l'agneau, transforme le céleri rave en dessert savoureux, farci ses calamars au boudin noir ou s'amuse à fabriquer un lait de vinaigre de géranium pour accompagner les anchois.

Le plat du jour pressé d'agneau au poulpe et le vin du domaine L'art-terre à Salses © Radio France - Fred Lienard

Côté vin, Bam ! aussi va vous surprendre avec la mise en avant de petits vignerons comme on les aime. C'est le cas de Corine Ruel à Salses. Fille et petite-fille de viticulteurs qui produisaient pour la cave coopérative, elle se lance dans la vinification d'une partie de ses raisins et a lancé le domaine l'Art-Terre qu'elle nous présente.

Corine Ruel lance ses vins au Domaine l'Art-Terre à Salses © Radio France - Fred Lienard

C'est Christophe Mathieu qui a imaginé ce lieu atypique dans le quartier Torcatis qui devient un peu le "Brooklyn" de Perpignan depuis qu'il est relié au centre-ville par une passerelle. Passionné de street-art, il a voulu que sa salle à manger soit aussi une galerie d'art avec des oeuvres qui changent tous les mois. La déco change, sauf la grande fresque qu'Eric Claude a réalisé pour le restaurant. Cet artiste basé au Boulou est connu sous le nom "les petites vies" réalise des portraits noir et blanc sur des fonds où les couleurs explosent. Des œuvres que l'ont retrouve sur plusieurs murs du département.

Une fresque réalisé par Eric Claude alias Les petites vies sur Instagram © Radio France - Fred Lienard

Pièce maîtresse du restaurant Bam! la grande table en bois de 4m50 a été réalisé par des artisans d'ici. Victor et Maxence ont créé il y a deux ans Ecco des bois à Céret : de l'aménagement intérieur, en passant par les charpentes et les ossatures en bois, ils sont passionnés par le travail du bois. Leur spécialité : la construction de maison en bois, les travaux d'extension ou de surélévation de maison.