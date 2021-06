PETITS BABAS au VIN PAILLE

Une seconde vie à ce gâteau tombé en désuétude…

Pour un moule à baba de 28 cm (10 personnes) multiplier les proportions par 10.

Si vous voulez un baba un peu plus corsé, préparer un peu plus de sirop que vous ferez chauffer et verserez chaud avant de servir. Une fois préparés et imbibés, ces petits babas peuvent se conserver dans un bocal rempli de sirop supplémentaire préparé comme dans la recette.

Le vin paillé peut être remplacé par du rhum mais à la place d’1 c à s par personne, ne prendre qu’1/2 c à s. Il peut aussi être remplacé par des vins apéritifs aux fruits, des ratafias, etc. dans les mêmes proportions qu’énoncer dans la recette.

Par personne :

1 ½ c à s de farine de blé

1 c à c de sucre

1 petite p de sel

1 ½ c à s d’œuf battu

1c à c de lait (si nécessaire)

½ c à c de levure chimique.

Pour graisser le moule, du beurre ou de la margarine.

Pour le sirop, 1 c à s + 1 c à s de vin paillé (soit 20 g soit 2 cl), 1 c à s de sucre en poudre, 3 ½ 2 c à s d’eau.

Dans un saladier, mettre farine, sucre, p de sel, œuf et mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène et souple, si besoin ajouter le lait et mélanger à nouveau. Graisser le moule. Ajouter la levure à la pâte, mélanger et verser dans le moule. Enfourner sans préchauffage et cuire 40 min Th 5/6 (150/180°).

Pendant ce temps, dans une casserole, verser les ingrédients du sirop, porter à ébullition, baisser la flamme et cuire 10 min à feu doux.

Sortir le baba du four, le détacher sans le démouler puis dessus répartir le sirop bouillant en une ou plusieurs fois si nécessaire. Belle cuisine à tous, régine