PHOTOS - Vivez le repas des vendangeurs à Fourques dans les vignes du Mas Pujol

C'est entre Fourques et Passa, au coeur des Aspres que la famille Pujol cultive ses vignes depuis huit générations. Un domaine passé au bio il y a plus de 25 ans et qui rejoint cette année la cave coopérative Terrassous à Terrats. Loîc Pujol a repris l'exploitation et l'a diversifié en se lançant dans l'élevage de cochons bio qu'il transforme en délicieuses terrines, saucisses et saucissons.

Reportage au coeur des vendanges avec une joyeuse coll de 25 cueilleurs, sécateurs en main car ici on ramasse le raisin à l'ancienne; écoutez !

La coll du Mas Pujol dans les vignes à Fourques depuis 7h du matin © Radio France - David Rochier

Pour le repas des vendangeurs, Loïc et Justine Pujol nous font découvrir les spécialités du mas Pujol (terrines, pâtés, saucisse sèche et saucisson).

Marie-Pierre Dias de l'élevage du Cap Blanc nous a ramené son huile d'olive que l'on peut trouver sur l'exploitation dans sa boutique paysanne "El Sarro" entre Fourques et Llauro.

Eric, ancien boulanger à Camélas a ramené son bon pain que l'on trouve dans les biocoops des PO et sur les marchés du département : le pain d'Eric qui après l'incendie dont il a été victime cet été a trouve un nouveau point de chute et un four à bois exceptionnel à Saint-Estève. et bien sûr, le tout accompagné des vins Terrassous .

Loïc Pujol est la 8e génération du Mas Pujol

La coll avec les T-shirts Terrassous