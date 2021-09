Le chef étoilé du Py-R à Toulouse, Pierre Lambinon et son associé Xavier Saffon défendent un amour pour la cuisine des bons produits. Ils sont venus nous en parler, l'occasion également de découvrir le métier d'artisan torréfacteur avec Guillaume Marquié de La Brûlerie des Filatiers à Toulouse.

Pierre Lambinon, une cuisine ambitieuse et étoilée dans l'amour et le respect du produit

Xavier Saffon et Pierre Lambinon du restaurant le Py-R et Guillaume Marquié de La Brûlerie des Filatiers à Toulouse

Après avoir fait vivre tout l'été le restaurant éphémère le Py-vert de Preissac à Castelmaurou, Pierre Lambinon et Xavier Saffon ne restent pas sans projets. Les deux associés du Py-R à Toulouse ont récemment repris le bail du laboratoire de la célèbre maison Gimm Traiteur, qui n'a malheureusement pas survécu à la crise actuelle. Dans ce bâtiment, d’une superficie de 1500 m², situé sur la commune de Saint-Jean, ils établissent un nouveau restaurant et espèrent aussi y développer une pâtisserie avant les fêtes.

Pour eux, faire de la cuisine est un élément de plaisir. C'est la joie de créer une émotion et de défendre l'amour du bien manger. Mais surtout, c'est également l'occasion de rester dans le respect des produits.

L'importance du "sourcing" des produits Copier

Tous ces choix culinaires s'expriment au travers de la carte du Py-R. Une construction réfléchie qui suit les envies du chef, qui nous rappelle tout de même que plus que de se raconter, elle se déguste.

L'élaboration de la carte du Py-R Copier

Pierre Lambinon avait décroché sa première étoile en 2016 et la deuxième était arrivée rapidement, 4 ans plus tard. Dans son travail au quotidien, il se pousse toujours, ainsi que ses équipes, vers une certaine excellence, mais il n'y a pas dans son ambition de "course aux étoiles" à proprement parler.

La reconnaissance des étoiles Copier

Pierre Lambinon et Xavier Saffon aiment également valoriser les personnes avec lesquels ils travaillent au quotidien et pour l'occasion, ils sont venus avec l'artisan torréfacteur Guillaume Marquié de La Brûlerie des Filatiers à Toulouse qui lui aussi épouse cette philosophie des produits propres et respectueux.

Le métier de torréfacteur Copier

Tous les jours de 10h à 11h sur France Bleu Occitanie, retrouvez les invités de Circuit bleu, côté saveurs.