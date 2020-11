Pigeon laqué, sauce soja et duxelle de champignons japonais

INGREDIENTS :

- un pigeon de 300gr par personne

- sauce soja sucré et salé

- sauce ponzu

- sauce teriyaki

- champignons japonais blanc ou autres

- crème fraiche

LA RECETTE :

Pour la marinade, on mélange les sauces soja sucré et salé, la sauce ponzu et la sauce teriyaki, on rajoute un peu de ketchup. Avec un pinceau, on va badigeonner notre pigeon sur toutes les faces.

On pose le pigeon dans une cocotte sur le flan pour avoir une cuisson unilatéral, on assaisonne avec sel, poivre et un filet d'huile de sésame et on enfourne à 200° pendant environ 30 mn. Toutes les 5 mn, on arrose avec un peu d'eau ou de bouillon de légume. Au fur et à mesure de la cuisson, on baisse le four jusqu'à 150°.

Pendant ce temps, on fait une duxelle de champignons japonais ou autres. On les mixe et on les cuit avec un peu d'échalotes dans une poêle, on rajoute un peu de crème et on sert cette duxelle en accompagnement

Dominique Radmacher, chef de chez Yvonne à Strasbourg - yzabel chalaye

Le chef nous présente son ustensile fétiche, le shishimi iré, une boite à épices japonaise en bambou.

