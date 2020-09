Une recette délicate, délicieuse, moelleuse et facile à faire grâce à la qualité de la pintade mélangée aux figues et aux raisins.

PINTADE aux FIGUES et aux RAISINS

Les figues accompagnent la cuisine depuis l’Antiquité, les raisins depuis l’Homme de Neandertal et ce n’est pas pour rien que cela dure encore !

Une recette délicate, délicieuse, moelleuse et facile à faire grâce à la qualité de la pintade, mélangée aux figues et aux raisins.

*Pour que les blancs soient encore plus moelleux, laisser de l’os dessus ou cuire avec les os détachés.

Par personne :

2 morceaux de pintade*

1 figue ou 2 partagées en 4

12 grains de raisin Muscat de Hambourg

1 louche de chou vert ou rouge finement émincé

½ c à c de beurre fondu

Sel et poivre

Pour l’accompagnement, 1 figue partagée en 2

6 grains de raisin

½ gousse d’ail épluchée et émincée

½ c à c de beurre

Badigeonner chaque face des morceaux de pintade avec le beurre fondu, saler et poivrer et réserver au moins 15 min à T° ambiante. Dans une cocotte mettre pintade, chou, figues et raisins. Ajouter de l’eau à mi-hauteur, couvercler et cuire 30 min au four sans préchauffage (10 min Th 5 soit 150° puis 20 min Th6/7 soit 180/210°). Laisser 5 min dans le four avant de sortir la cocotte.

Pour l’accompagnement, pendant la cuisson, dans une poêle, faire fondre le beurre faire dorer l’ail, le retirer et faire rôtir les morceaux de figue et les grains de raisin. Ajouter l’ail, mélanger et éteindre. Servir pintade, chou et fruits dans la cocotte ainsi ils resteront au chaud. Servir l’accompagnement chaud ou froid à côté.

Belle cuisine à tous, régine