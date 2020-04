Planète Bleue : C’est quoi le fromage bio ?

ce samedi, on déguste un des aliments préférés des français…

Alexandra C. Ribeiro

Vous sentez ? Non ce n’est pas l’odeur de Magued ! C’est bien du fromage dont il s’agit ! Et pas n’importe lequel ! Je vous parle ce matin de fromage Bio !

c'est quoi le fromage bio ? Copier

Ah parce que vous savez faire du fromage vous peut-être ?

Beh globalement Ségolène… Faire du fromage est assez simple… Il faut du lait, des ferments et surtout (et ça je ne l’ai pas) du savoir-faire, et de la patience.

Et est-ce que c’est aussi simple de faire du fromage bio ?

Ce n’est pas forcément plus compliqué mais disons qu’il y a plus de règles : D’abord, le lait et la façon d’élever les animaux n’est pas la même. Le bio fixe des règles précises : Respect de la biodiversité, de l’air, des sols ou encore de l’eau.

Concrètement ça veut dire quoi ?

Ça veut dire par exemple que pour l’élevage, (Les chèvres mêêê, Les brebis bêêêê ou les vaches meuh…) doivent être nourrie avec des aliments naturels ! C’est-à-dire des aliments issus de l’agriculture biologique : Pas d’engrais chimique, pas de pesticide, pas d’OGM.

Et au niveau de la vie des animaux ?

Le bien-être des animaux est pris en compte avec l’optimisation des pâturages et des espaces de vie… et même si ce n’est pas obligatoire, l’agriculture biologique incite fortement les éleveurs à utiliser de races locales !

Et mis à part le lait et les animaux ?

Les ferments lactiques doivent être garantis sans OGM. Les herbes aromatiques (quand il y en a) doivent être certifiées bio. Et dans le cas des fromages lavés à l’alcool ? L’alcool doit être bio également.

Bon en clair dans le fromage bio tout est bio… ?

Quasiment ! Nous noterons tout de même que le sel n’a pas à être certifié bio, parce qu’il est minéral et non agricole tout comme les moisissures qui sont des micro-organismes.

Et une dernière question, est-ce que « Fromage bio » ça veut dire qu’il est fermier aussi ?

Pas du tout malheureuse ! Pour être « fermier », un fromage doit être seulement issu du lait d’un seul troupeau et fabriqué par l’éleveur directement à la ferme. Et à ce propos, en cette période de confirment, prenez le temps de réapprendre à consommer local, et bio !

La Planète Bleue vous dit Merci !