Plats à emporter à La Vieille Auberge à Arzacq, Lou Esberit à Pau et La Parenthèse à Sévignacq Meyracq

Vous repartez au travail et avez l’habitude d’aller manger au restaurant. Et là ce n’est pas possible. Les restaurants étant toujours fermés. Heureusement certains d’entre eux pour garder le lien avec leurs clients proposent des plats à emporter. Petit tour d’horizon de ce qui se passe en Béarn

Les restaurateurs ne vous laissent pas tomber et continuent de cuisiner pour vous faciliter la vie. Surtout, si vous travaillez à nouveau. Pas simple d’emmener sa gamelle. Et puis 5 jours par semaine, ça fait beaucoup. Et souvent, on ramène toujours les mêmes choses à manger, une boîte de sardine, des pâtes, un yaourt, ou un simple fruit. Alors qu’une bonne tarte aux fraises pour se redonner du cœur à l’ouvrage, ce ne serait pas de refus. Pour sortir de l’ordinaire, profitez des plats ou menus à emporter. Il faut un peu d’anticipation. Car bien souvent, on vous demande de réserver la veille ou quelques jours avant.

Si vous n’avez pas anticipé, pensez-y pour la semaine prochaine parce que les restaurants ne vont pas rouvrir avant Juin au moins.

Si vous êtes dans le Nord du Béarn, à la limite des Landes, à Arzacq, le restaurant La Vieille Auberge se met aux plats à emporter. C’est nouveau depuis cette semaine. Comment ça marche ? Vous pouvez récupérer vos menus (plat-dessert) entre 11h et 13h du lundi au vendredi, directement à l'entrée du restaurant. Toutes les mesures barrières sont mises en place.

Ces plats sont à réserver au moins 12h avant, afin de pouvoir gérer l'organisation. Le menu coûte 10 euros avec au choix un plat chaud ou froid et le dessert. Quelques exemples : navarin d’agneau, pommes vapeur ou rôti de bœuf, salade composée et en dessert du gâteau à l’ananas. Ou encore paella ou salade de pâtes Méditerranéenne et en dessert Panna cota, coulis de mangue. Chaque jour, les menus sont différents. Ce qui constitue un énorme choix. Retrouvez tout ça sur la page Facebook du restaurant la Vieille auberge à Arzacq.

Pour samedi et dimanche le menu est à 15 euros avec en entrée: salade et toasts de chèvre au miel. En plat: gigot d'agneau rôti (de Morlanne), pommes de terre confites aux oignons et en dessert la fameuse tarte aux fraises. Vous pouvez commander uniquement par téléphone. Vous avez les numéros sur la page Facebook.

Du nouveau à Pau au restaurant Lou Esberit qui propose déjà du « à emporter » le midi et qui est complet sur quinze jours. Les gens réservent sans connaître le menu parce que c’est très bon. Et le chef Nicolas Lormeau ouvre donc des créneaux le soir jeudi vendredi et samedi entre 17h et 19h. Et ça c’est nouveau au restaurant Lou Esberit.

Enfin au Sud du Béarn, vers Arudy, à Sévignacq Meyracq, le restaurant la Parenthèse propose un drive du mardi au samedi de 11h à 14h et de 18h à 20h. Un restaurant de cuisine traditionnelle, du fait maison avec des produits frais. Pour le drive, au choix plat chaud, pizzas ou burgers frites. Vous réservez en téléphonant au 05 59 05 62 00.

Voilà on a fait le tour avec quelques propositions qui paraissent bien sympas.