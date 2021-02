Plats gratuits pour les étudiants toulousains en difficulté

A Cornebarrieu (31), deux restaurateurs et amis mobilisent les commerçants et de nombreux partenaires pour un élan solidaire à destination des jeunes qui souffrent. Reportage à la Bier Akademie au nord-ouest de Toulouse sur France Bleu Occitanie dans "La Vie en Bleu" ce jeudi 11 février 2021.

Si mes enfants vivaient une telle galère, j'aimerais que les gens se bougent pour eux. Arrêtons de nous regarder le nombril et mobilisons toutes les bonnes volontés. Romain.

Bastien et Romain sont amis depuis 2 ans, et ils ne veulent pas rester impuissants face à la détresse qui touche la jeunesse de plein fouet dans notre région. Ils font des plats pour les étudiants. C'est gratuit pour ceux qui ont faim. Et la livraison se fait sur les campus toulousains. Alban Forlot est aux côtés de Romain M de la pizzéria Mattarello, et Bastien Vizier de la Bier Akademie en Haute-Garonne à Cornebarrieu.

#commercantsunispournosetudiants 05 61 42 98 13

Voici quelques participants à l'opération

Chez Mario (Boucherie, Cornebarrieu) Maison Sanchez (Boulangerie, Cornebarrieu) Les jardin de l'olympe (Restaurant, grillade sept denier) Bier Akademie (Pub, Cuisine gastro, Cornebarrieu) Crep'chignon (Crêperie, Cornebarrieu) O sen hoang (Traiteur Grenade sur Garonne) C local Occitanie (Fruits et Légumes, Toulouse) Biergarten Hans'l et Bretz'l (Restaurant, Cornebarrieu) Chez Jeannot (Fromager, Colomiers) Mattarello (Pizzeria, Cornebarrieu)